19 Eylül özel bir gün mü ne günü? Gaziler Günü ne zaman?

19 Eylül, Türk halkının özgürlüğü ve vatanın bütünlüğü uğruna sergilediği özverilerin sembolü olan Gaziler Günü’dür.

Bu anlamlı gün, Birinci Dünya Harbi, Kurtuluş Mücadelesi, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi tarihimizin kritik dönemeçlerinde yurdu, ulusu ve bayrağı için hayatını ortaya koyan gazilerimize olan şükranımızı dile getirmek amacıyla ilan edilmiştir.

19 Eylül Gaziler Günü, bu yiğitleri anmak, onların anılarını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara bu toprağın hangi zorluklarla korunduğunu aktarmak için bir imkândır.

Bu özel gün, yurt sevgisinin, özgürlük tutkusunun ve fedakârlığın ne anlama geldiğini tüm topluma hatırlatır.