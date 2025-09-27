Güllü'nün cenazesinde kızı Tuyan Ülkem'den kahreden sözler! 'Annemi sen mi yıkadın?'

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirirken, tabutu başındaki feryatları ise yürekleri dağladı. Ülkem'in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise herkesi duygulandırdı.