Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Samsun’un Çarşamba ilçesi Orta Mahallesi Dr. Ata Giritli Caddesi’nde yaşanan olayda bir kedi yediği kemikli tavuk parçasından dolayı nefes alamadı. O sırada cadde üzerinde bulunan Selçuk Çavdar isimli vatandaş, bir kedinin çırpındığını fark etti. Kedinin yediği kemikli tavuk parçası nedeniyle nefes alamadığını gören Çavdar, zaman kaybetmeden müdahale etti. Kediye ’Heimlich manevrası’ yapan Selçuk Çavdar, kediyi tekrar hayata döndürdü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.