PS5 Pro’ya sessiz güncelleme! Yeni versiyon geliyor

Sony’nin yeni PlayStation 5 Pro modeli, ilk bakışta selefiyle neredeyse aynı görünüyor. Tasarımda ve donanım tarafında büyük bir değişiklik yok. Yine 2 TB SSD depolama alanına sahip olacak. Ancak içeride dikkat çeken bir yenilik var: enerji verimliliği.

Yeni revizyon, daha az güç tüketecek şekilde tasarlanmış. Bu da konsolun daha az ısınması ve daha sessiz çalışması anlamına geliyor. Yani uzun oyun maratonlarında kullanıcıların kulağına daha az fan sesi gelecek.

FİYAT AYNI KALACAK

Sızıntılarıyla tanınan billbil-kun’un aktardığına göre, yeni modelin kod adı CFI-7121. Daha önce PS5 Slim hakkında verdiği doğru bilgiler nedeniyle bu sızıntının da güvenilir olduğu düşünülüyor.

Avrupa fiyatı ise değişmiyor: 800 euro. Yani kullanıcılar ekstra ücret ödemeden daha verimli çalışan bir PS5 Pro’ya sahip olabilecek.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNE FARK ATIYOR

PS5 Pro, piyasadaki en güçlü konsol olma iddiasını sürdürüyor. Sağladığı donanım gücü ve geniş depolama kapasitesiyle, geliştiricilere hem temel PS5’e hem de Xbox Series X’e kıyasla daha üst düzey görsel kalite sunma imkânı tanıyor.