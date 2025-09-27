Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

ABD-Çin Ticaret gerilimi sürerken Çin sanayisi toparlandı

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre Çin'de sanayi şirketlerinin karları, önceki 3 aydaki düşüşün ardından ağustosta artış kaydetti.

ABD-Çin Ticaret gerilimi sürerken Çin sanayisi toparlandı
AA
27.09.2025
27.09.2025
Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ağustos 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 arttı. Mayıs, haziran ve temmuzda görülen düşüşlerin ardından ağustosta gelen yükseliş, ilk 8 aydaki karlılığı da pozitife çevirdi. Karlılık ilk 8 ayda yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

ABD-Çin Ticaret gerilimi sürerken Çin sanayisi toparlandı

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle ilk 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanması ihtimalinin yarattığı belirsizlik, son aylarda şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı. Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yüzde 9,1, haziranda yüzde 2,8, temmuzda ise yüzde 1,5 azalmıştı.

ABD-Çin Ticaret gerilimi sürerken Çin sanayisi toparlandı

KARŞILIKLI TARİFELER DEĞİŞTİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek, gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı.

ABD-Çin Ticaret gerilimi sürerken Çin sanayisi toparlandı

GÖRÜŞME SONRASI UZLAŞMA SAĞLANDI

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD-Çin Ticaret gerilimi sürerken Çin sanayisi toparlandı

İki ülke heyetleri müzakerelerin ikinci turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek, önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da da İsveç'in Stockholm şehrinde yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

En son 14-15 Eylül’de İspanya’nın başkenti Madrid’de müzakere yürüten heyetlerin, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde, ekimde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

#çin ekonomisi
#Tarife Savaşı
#Abd Çin Ilişkileri
#Sanayi Karlılığı
#Ulusal İstatistik Büros (uib)
#Ekonomi
