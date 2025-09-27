CHP kongresinde kavga: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.