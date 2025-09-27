2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihleri

2026 ÖSYM imtihan takvimi için sorgulamalar devam ediyor.

Her yıl binlerce adayın katılım gösterdiği ALES, KPSS, DGS, YKS, YDS, MSÜ gibi pek çok sınavın uygulanacağı tarih, başvuruların alınacağı günler ÖSYM tarafından ilan edilen takvim ile sınava girecek olan adaylara bildiriliyor.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ DUYURULDU MU?

2026 ÖSYM sınav takvimi şu an için ilan edilmedi.

Geçtiğimiz sene Kasım ayında yayımlanan ÖSYM sınav takviminin bu yıl da benzer zaman dilimi içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

KPSS, YDS, ALES, MSÜ, YKS 2026 SINAV GÜNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, YKS imtihan günleri henüz duyurulmadı.

Kasım ayı içinde tüm sınavlara ait detayların adayların erişimine sunulması bekleniyor.