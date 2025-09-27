Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yıl içinde yapılacak olan tüm sınavlara dair başvuru günleri, sınavın uygulanacağı tarihler, sonuç açıklanma günleri araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 15:12

2026 imtihan takvimi için sorgulamalar devam ediyor.

Her yıl binlerce adayın katılım gösterdiği , , , , , MSÜ gibi pek çok sınavın uygulanacağı tarih, başvuruların alınacağı günler ÖSYM tarafından ilan edilen takvim ile sınava girecek olan adaylara bildiriliyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihleri

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ DUYURULDU MU?

2026 ÖSYM sınav takvimi şu an için ilan edilmedi.

Geçtiğimiz sene Kasım ayında yayımlanan ÖSYM sınav takviminin bu yıl da benzer zaman dilimi içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihleri

KPSS, YDS, ALES, MSÜ, YKS 2026 SINAV GÜNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, YKS imtihan günleri henüz duyurulmadı.

Kasım ayı içinde tüm sınavlara ait detayların adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?
Henüz açıklanmadı, Kasım ayı içerisinde duyurulması öngörülüyor.
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#yks
#ailesi
#dgs
#ales
#yds
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.