SON DAKİKA!
2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Gözler ÖSYM duyurularında

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar için bekleyiş devam ediyor. 2 milyondan fazla kişinin başvurduğu YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması öngörülürken adaylar 2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklandığını araştırmaya başladı.

2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Gözler ÖSYM duyurularında
Bu yıl 2 milyondan fazla adayın katıldığı sınavında tercih süreci tamamlandı. Milyonlarca aday YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ederken 2024 yılında tercihlerin açıklandığı tarih yeniden gündeme geldi.

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 yılında uygulanan YKS sınavının tercih sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılırken sınav tercihleri 25 Temmuz ile 2 Ağustos aralığında yapılmıştı. Tarihlere bakıldığında tercih sonuçları sürecin sona ermesinden 10 gün sonra açıklanmıştı. 2025 yılında 1-3 Ağustos aralığında tercihler alınmıştı. Buna göre tercih sonuçlarının bu haftanın ilk 2 gününde durulması tahmin ediliyor. 2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavın tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyurulmazken bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. 2025 kayıt tarihleri 1-5 Eylül olurken sonuçların da bu hafta duyurulması gerekiyor.

2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Gözler ÖSYM duyurularında

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 yılında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na milyonlarca aday katılmıştı. Adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM AİS sisteminden yaptığı tercihlerde sürecin tamamlanmasının ardından sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Kayıt işlemleri ise 28 Ağustos ile 1 Eylül 2023 aralığında alınmıştı.

2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Gözler ÖSYM duyurularında

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2022 senesinde ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları 15 Ağustos 08.00 itibarıyla erişime açılmıştı. Kayıt işlemleri 22 Ağustos ile 26 Ağustos aralığında alınırken elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos aralığında alındı.

2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Gözler ÖSYM duyurularında

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025?

2025 yılından 2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında 1-13 Ağustos aralığında tercihler alındı. Adaylar tercih işlemlerini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tercih sonuçları henüz duyurulmazken bu hafta sonuçların duyurulması bekleniyor.

YKS tercihleri ne zaman açıklanır 2025 son dakika? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında bekleyiş
