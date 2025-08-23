YKS tercihleri ne zaman açıklanır 2025 son dakika? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında bekleyiş

2025 yılında 2 milyondan fazla aday katıldı. Bu yıl üniversiteye gidecek olanlar 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren tercih sürecine giriş yaptı. ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR 2025 SON DAKİKA ÖSYM?

Bu sene milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklanırken tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlamıştı. Öğrenciler ÖSYM AİS sisteminden tercihlerini tamamlarken 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

Tercih döneminin sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından TYT yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi. Milyonlarca aday son dakika açıklaması sonrasında tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. YKS tercih sonuçları henüz açıklanmazken önümüzdeki 3-5 gün içerisinde açıklanacağı tahmin edliiyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIYOR 2025?

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS sistemi üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yapılacak olan duyurunun ardından AİS sisteminden tercih sonuçlarını öğrenebileceksiniz. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz gerekiyor.