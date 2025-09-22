Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2025 Ahilik Haftası ne zaman? Ahilik Haftası tarihleri

Esnaf ve sanatkârların birlik, dürüstlük ve yardımlaşma anlayışını simgeleyen Ahilik Haftası'nın tarihleri araştırılıyor.

2025 Ahilik Haftası ne zaman? Ahilik Haftası tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 23:16

Ahilik Haftası 2025, 'nin köklü kültür miraslarından biri olan Ahilik geleneğini yaşatmak amacıyla her sene gerçekleştirilen önemli bir kutlama dönemi olarak öne çıkıyor.

öncülüğünde organize edilecek 38. Ahilik Haftası kapsamında, başta olmak üzere ülke çapında çeşitli törenler, seminerler, yarışmalar ve sanatsal etkinlikler yapılacak.

2025 Ahilik Haftası ne zaman? Ahilik Haftası tarihleri

AHİLİK HAFTASI 2025 NE ZAMAN?

T.C. Ticaret Bakanlığı Ahilik Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenen programa göre, 38. Ahilik Haftası Kutlamaları 22 Eylül Pazartesi günü başlayıp 28 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

Bu yılki tema, Ahilik kültürünün çağdaş ekonomideki katkısını vurgulamak üzerine odaklanıyor.

Kutlamalar, Kırşehir başta olmak üzere Ankara, İzmir, Aydın ve farklı illerde gerçekleştirilecek.

2025 Ahilik Haftası ne zaman? Ahilik Haftası tarihleri

AHİLİK NEDİR?

Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan, esnaf ve zanaatkârlar arasında yardımlaşma, dayanışma, doğruluk, güvenilirlik ve ahlaka dayanan bir teşkilatlanmadır.

Ahi Evran tarafından kurulan bu yapı, Osmanlı’dan günümüze kadar süregelen bir “meslek ve ahlak öğretisi” olarak bilinir. Ahilik kültüründe üretim yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplum yararına sunulan bir hizmet olarak kabul edilir.

#Türkiye
#ticaret bakanlığı
#kırşehir
#Ahilik Kültürü
#Ahilik Haftası
#Tarihi Kültür
#Aktüel
