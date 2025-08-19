2025 AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları 16 Ağustos’ta gerçekleşti.

AÖF Yaz Okulu derslerine katılan öğrenciler Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor.

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF2025 yaz okulu sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak yaz okulu sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden duyuruluyor.

Sınavda 4 yanlış, 1 doğruyu götürüyor.

Bu kapsamda başarı notu alt sınır değeri 35.

Başarı notu alt sınırın altında notu olan öğrencilere FF harf notu verilir.