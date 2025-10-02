Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman kılavuz yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS’nin ilk yerleştirme neticelerinin duyurulmasının ardından, gözler boşta kalan kontenjanlar için yapılacak olan ek tercihlerle ilgili ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025 DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman kılavuz yayınlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 17:09

2025 'nin ilk sonuçları, 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Yaklaşık 103 binden fazla adayın tercih yaptığı süreçte, 56 binin üzerinde öğrenci bir programa yerleşirken, geriye kalan 19 bin 89 gibi kayda değer bir miktarda kontenjan boşta kaldı.

Yerleşemeyen adaylar için devreye girecek süreci öğrencilere ikinci bir şans sunacak.

2025 DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman kılavuz yayınlandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

DGS ek tercih kılavuzu tarafından henüz ilan edilmedi.

ÖSYM'nin geçmiş senelerdeki uygulamalarına bakıldığında, bu dönem genellikle yerleştirme neticelerinden 10 ila 15 gün sonra başlıyor ve adaylara 4-5 günlük bir tercih imkânı sağlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi web sitesinden DGS Yerleştirme Sonuçlarına Dair En Küçük ve En Yüksek Puanlar listesini yayımladı.

Buna göre DGS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin boşta kalan kontenjanları ve taban puanları netleşti.

Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda ayrıntılı biçimde yer alacak.

2025 DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman kılavuz yayınlandı mı?

DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI NE KADAR?

Toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen öğrenci sayısı 56 bin 634 oldu.

Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak duyuruldu.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin olarak boşta kalan kontenjanlar ortaya çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

DGS’de kaç kontenjan boş kaldı?
2025 DGS’nin ilk yerleştirmeleri sonunda 19 bin 89 kontenjan boş kaldı ve bu sayılar ek tercihlerle dolacak.
ETİKETLER
#ösym
#dgs
#ek tercih
#yerleştirme
#Boş Kontenjan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.