2025 DGS ek yerleştirme tercihleri ne zaman kılavuz yayınlandı mı?

2025 DGS'nin ilk yerleştirme sonuçları, 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Yaklaşık 103 binden fazla adayın tercih yaptığı süreçte, 56 binin üzerinde öğrenci bir programa yerleşirken, geriye kalan 19 bin 89 gibi kayda değer bir miktarda kontenjan boşta kaldı.

Yerleşemeyen adaylar için devreye girecek ek tercih süreci öğrencilere ikinci bir şans sunacak.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz ilan edilmedi.

ÖSYM'nin geçmiş senelerdeki uygulamalarına bakıldığında, bu dönem genellikle yerleştirme neticelerinden 10 ila 15 gün sonra başlıyor ve adaylara 4-5 günlük bir tercih imkânı sağlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi web sitesinden DGS Yerleştirme Sonuçlarına Dair En Küçük ve En Yüksek Puanlar listesini yayımladı.

Buna göre DGS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin boşta kalan kontenjanları ve taban puanları netleşti.

Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda ayrıntılı biçimde yer alacak.

DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI NE KADAR?

Toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen öğrenci sayısı 56 bin 634 oldu.

Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak duyuruldu.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin olarak boşta kalan kontenjanlar ortaya çıkacak.