Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

2025 Kurtdere başpehlivanı kim oldu? 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu

65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri sona erdi. Bugün başpehlivanlar çeyrek final, yarı final ve final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Güreşlerin sona ermesiyle birlikte 2026 Kurtdere başpehlivanının kim olduğu belli oldu. Başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ve Mustafa Taş karşı karşıya geldi.

2025 Kurtdere başpehlivanı kim oldu? 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu
Türkiye Ligi 2025 sezonu 6. etabı Balıkesir'de gerçekleştirildi. 22 Ağustos 2025 Cuma günü başlayan 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri ise bugün gerçekleştirildi.

Mücadelelerin ardından başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ve Mustafa Taş karşılaştı. Final mücadelesinin de sona ermesiyle birlikte 2025 Kurtdere başpehlivanı kim olduğu belli oldu.

2025 Kurtdere başpehlivanı kim oldu? 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu

2025 KURTDERE BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri etabının başpehlivanı Orhan Okulu oldu. İki pehlivan arasında gerçekleşen güreş 1 saat 50 dakika sürdü.

65. Kurtdereli Güreşleri'nin diğer birincileri ise şöyle:

  • Başaltı: Serhat Elvan
  • Büyük Orta: Eren Kalkan
  • Küçük Orta Büyük: M. Enes Özcan
  • Küçük Orta Küçük: Caner Arslan
2025 Kurtdere başpehlivanı kim oldu? 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu 7. etabı olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 673'üncüsü 5-6-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilecek olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ardından Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu kazananı belli olacak.

#Yağlı Güreş
#Türkiye Yağlı Güreş Ligi
#Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri
#Orhan Okulu
#Başpehlivan
