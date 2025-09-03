Menü Kapat
32°
 | Sumru Tarhan

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları! E Grubu'nda kimler var?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında Türkiye'nin olduğu grup merak konusu haline gelirken ilk maç yarın Gürcistan karşısında oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları da futbolseverlerin gündemine yerleşti.

'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar, 4 Eylül itibarıyla başlıyor. A Milli Futbol Takımımız yarın ile mücadele ederken Dünya Kupası eleme maçları grupları da dikkat çekti.

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUPLARI

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde , ve Gürcistan ile karşılaşacak olan Milli Takımımız, E Grubu'nda yer alıyor. Dünyanın her yerinden takip edilen eleme maçları yarın itibarıyla başlarken müsabakalar canlı olarak yakından takip edilecek. Organizasyonda gruplar şöyle:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya,

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Heyecanla takip edilen 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakalarında heyecan sürerken Türkiye'nin bulunduğu grup ve takımlar da merak konusu olmuştu. A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'nda yer alırken grubunda Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya yer alıyor. 54 ülkenin yer aldığı eleme grubu karşılaşmaları kasım ayında sona ererken 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonrasında Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanabilecek.

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri
Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye'nin maç kadrosu belli oldu
#Türkiye
#bulgaristan
#ispanya
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
