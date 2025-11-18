24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? 24 Kasım okul var mı?

Türkiye'de 1981 yılından beir 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda 24 Kasım tarihinde öğretmenlerin gösterdiği emeğe karşılık teşekkür etmek amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü ise pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, okul var mı soruları gündeme geldi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için okullarda dersler işlenmeye devam edecek. Bazı okullarda ise 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel kutlama programları gerçekleştirilebiliyor.

24 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım tarihinde okullarda dersler normal saatlerde işlenmeye devam edecek. Öğrenciler tam gün boyunca eğitim görecekler. Ancak bazı okullarda yapılan özel etkinlik ve programlar kapsamında derslerde değişiklikler olabilir. Bu kapsamda ailelerin okul idarelerine ulaşarak bilgi almaları gerekiyor.

TÜRKİYE RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Bayram ve Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre resmi tatiller şöyle: