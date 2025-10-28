28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlayacak. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürecek.

Vatandaşlar tarafından ise 28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başladığı merak ediliyor.

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA RESMİ TATİL?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten sonra başlayacak.

13.00 itibarıyla bankalar, hastaneler (acil servisleri hariç), sağlık ocakları, noterler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 30 Ekim 2025 Perşembe günü ise bütün kurumlar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

OKULLAR BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK 28 EKİM?

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Salı günü okullarda saat 13.00'e kadar sürecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bugün dersler saat 13.00'e kadar sürecek.

1.5 günlük resmi tatilin ardından okullarda 30 Ekim Perşembe günü ise okullarda eğitim öğretime devam edilecek.