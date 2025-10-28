Menü Kapat
28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir çoşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayacak. Vatandaşlar tarafından 28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatilin başladığı merak ediliyor.

28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı'nda 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlayacak. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürecek.

Vatandaşlar tarafından ise 28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başladığı merak ediliyor.

28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA RESMİ TATİL?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten sonra başlayacak.

13.00 itibarıyla bankalar, hastaneler (acil servisleri hariç), sağlık ocakları, noterler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 30 Ekim 2025 Perşembe günü ise bütün kurumlar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

28 Ekim saat kaçtan sonra resmi tatil başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili

OKULLAR BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK 28 EKİM?

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Salı günü okullarda saat 13.00'e kadar sürecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bugün dersler saat 13.00'e kadar sürecek.

1.5 günlük resmi tatilin ardından okullarda 30 Ekim Perşembe günü ise okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

