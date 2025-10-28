Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

29 Ekim Kadıköy, Bağdat Caddesi etkinlikleri 2025! Cumhuriyet Yürüyüşü saati belli oldu

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin programı duyuruldu. Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

29 Ekim Kadıköy, Bağdat Caddesi etkinlikleri 2025! Cumhuriyet Yürüyüşü saati belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 14:59

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri duyurulurken etkinlik programı da belli oldu.

29 EKİM KADIKÖY, BAĞDAT CADDESİ ETKİNLİKLERİ 2025

28 Ekim 2025 Salı

Çelenk Koyma Töreni
Kadıköy İskele Meydanı, Atatürk Anıtı Önü – 13.00

Rasimpaşa Gönüllüleri Dünya ve Etnik Müzikler Korosu Konseri
Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. Halitağa Cad. Kesişimi – 14.00

Cumhuriyet Bandosu
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Parkı – 15.00
Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Dar Sok. Girişi – 16.00
Eğitim Mah. İnönü Bey Sok. No:17 Önü – 17.00
İçerenköy Mah. Dr. Erkin Cad. Dumlupınar Parkı Önü – 18.00

29 Ekim Kadıköy, Bağdat Caddesi etkinlikleri 2025! Cumhuriyet Yürüyüşü saati belli oldu

29 Ekim 2025 Çarşamba

Resmi Geçit Töreni
Bağdat Caddesi, Feneryolu Resmi Tören Alanı – 10.00

Cumhuriyet Bandosu
Bağdat Caddesi – 13.00–17.00

Zeybek Gösterisi (Yaren Zeybek Kulübü)
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:332 Önü – 14.00

Bizim Çocuklar & Nazım Hikmet ile Cumhuriyet’in Sesi Oratoryosu
Kozyatağı Kültür Merkezi
Merdivenköy Mah. Ressam Salih Ermez Cad. No:46 – 15.00

Vals Gösterisi (Arya Bent’in Dans Akademisi)
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:332 Önü – 15.00

29 Ekim Kadıköy, Bağdat Caddesi etkinlikleri 2025! Cumhuriyet Yürüyüşü saati belli oldu

Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu, Kriton Curi Gönüllü Korosu, Efdal Okulları Çocuk Korosu
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:316 Önü – 15.00

“Cumhuriyet Kuşakları Enstrümanı” 1. İstanbul Mandolin Festivali
Caddebostan Kültür Merkezi, Büyük Salon
Caddebostan Mah. Haluk Dener Sok. No:11 – 16.00

Cumhuriyet Yürüyüşü
Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar – 19.00

