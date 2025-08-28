30 Ağustos Bursa konserleri ve etkinlik programı 2025! Zafer Bayramı'na özel konserler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşecek olan etkinlik programını ve konserlerin saatini duyurdu. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos'a özel Bursa konserleri düzenleniyor.

30 AĞUSTOS BURSA KONSERLERİ VE ETKİNLİK PROGRAMI

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaştığı etkinlik programına göre film gösterimi, Göksek konseri, fotoğraf sergisi ve orkestra şovları gibi etkinlikler düzenlenecek. İşte 30 Ağustos Bursa konserleri ve etkinlikleri:

29 Ağustos Cuma

20.30 – Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi → Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası

21.00 – Kurşunlu Tahtalı Çarşı → Çalgıcı Mektebi Orkestrası

30 Ağustos Cumartesi

12.00 – UNESCO Meydanı → “30 Ağustos Bursa’da Zaferin Hafızası” Sergisi

15.00 – Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu → “Bir Zafer Var” Fotoğraf Sergisi

20.00 – Tarihi Belediye Binası önünden başlayacak → “30 Ağustos Zafer Yürüyüşü”

20.30 (Zafer Yürüyüşü bitişinde – Millet Bahçesi/Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi)

Nâzım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye Destanı” okunacak

Göksel konseri

31 Ağustos Pazar

20.30 – Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi (Millet Bahçesi) → “Bir Cumhuriyet Şarkısı” Film Gösterimi

BURSA GÖKSEL KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ, NEREDE?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden yaptığı "Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Zafer Var" temasıyla düzenleyeceği birbirinden zengin etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak." açıklaması ile birbirinden farklı etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu. 30 Ağustos Bursa konserleri kapsamında Göksel, sahne alacak. Göksel konseri 30 Ağustos Cumartesi günü 20.30'da başlarken Kültürpark Atatürk Stadyumu Girişi bölgesinde olacak.

BURSA FENER ALAYI NEREDE, SAAT KAÇTA 30 AĞUSTOS?

Zafer Bayramı'na özel yapılacak olan fener alayında toplanma alanı "Heykel" olarak belirtilirken saati 19.30 olarak paylaşıldı. Toplanma sonrasında Heykel-Kültürpark arasında yapılacak olan fener alayının başlangıç saati 20.00 oldu. Fener alayı sonrasında Bursa Göksel konseri için Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde toplanacak olan vatandaşlar 20.30 itibarıyla konserin keyfini çıkarabilecek.