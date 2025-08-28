30 Ağustos Bursa konserleri ve etkinlik programı 2025! Zafer Bayramı'na özel konserler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşecek olan etkinlik programını ve konserlerin saatini duyurdu. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos'a özel Bursa konserleri düzenleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaştığı etkinlik programına göre film gösterimi, Göksek konseri, fotoğraf sergisi ve orkestra şovları gibi etkinlikler düzenlenecek. İşte 30 Ağustos Bursa konserleri ve etkinlikleri:
29 Ağustos Cuma
20.30 – Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi → Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
21.00 – Kurşunlu Tahtalı Çarşı → Çalgıcı Mektebi Orkestrası
30 Ağustos Cumartesi
12.00 – UNESCO Meydanı → “30 Ağustos Bursa’da Zaferin Hafızası” Sergisi
15.00 – Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu → “Bir Zafer Var” Fotoğraf Sergisi
20.00 – Tarihi Belediye Binası önünden başlayacak → “30 Ağustos Zafer Yürüyüşü”
20.30 (Zafer Yürüyüşü bitişinde – Millet Bahçesi/Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi)
Nâzım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye Destanı” okunacak
Göksel konseri
31 Ağustos Pazar
20.30 – Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi (Millet Bahçesi) → “Bir Cumhuriyet Şarkısı” Film Gösterimi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden yaptığı "Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Zafer Var" temasıyla düzenleyeceği birbirinden zengin etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak." açıklaması ile birbirinden farklı etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu. 30 Ağustos Bursa konserleri kapsamında Göksel, sahne alacak. Göksel konseri 30 Ağustos Cumartesi günü 20.30'da başlarken Kültürpark Atatürk Stadyumu Girişi bölgesinde olacak.
Zafer Bayramı'na özel yapılacak olan fener alayında toplanma alanı "Heykel" olarak belirtilirken saati 19.30 olarak paylaşıldı. Toplanma sonrasında Heykel-Kültürpark arasında yapılacak olan fener alayının başlangıç saati 20.00 oldu. Fener alayı sonrasında Bursa Göksel konseri için Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde toplanacak olan vatandaşlar 20.30 itibarıyla konserin keyfini çıkarabilecek.