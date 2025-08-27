Muğla 30 Ağustos etkinlik programı ve konserleri duyuruldu

Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için bekleyiş devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos konserlerinin yerini paylaştı.

MUĞLA 30 AĞUSTOS ETKİNLİK PROGRAMI VE KONSERLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103.yılını konserler, söyleşilerle kutlayacağını resmi internet sitesinden duyurdu. Muğla’nın 3 ilçesinde konserler düzenleneceği belirtilirken vatandaşlar davet edildi. 30 Ağustos Muğla Zafer Bayramı etkinlik programına göre Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Can Bonomo sevenleri ile buluşurken Seydikemer Seki Meydanı’nda Esra Özmen, Kavaklıdere Belediye Meydanı’nda da Deniz Toprak konserleri vatandaşla buluşacak.

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ MUĞLA

Tarihçi-yazar Sinan Meydan 30 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Muğlalı vatandaşlara, 30 Ağustos günü yaşananları ve Türk tarihi açısından önemini anlatırken, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı öncesi esnaflara Türk Bayrağı dağıtarak cadde ve sokakların bayraklarla donatılmasını sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, X hesabından etkinlik programını paylaştı.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı – Saat 21.00

Can Bonomo Konseri

Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi – Saat 15.00

Sinan Meydan Söyleşi ve İmza Günü

Seydikemer Belediye Meydanı – Saat 21.00

Esra Özmen Konseri

Kavaklıdere Belediye Meydanı – Saat 21.00

Deniz Toprak Konseri

