Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Muğla 30 Ağustos etkinlik programı ve konserleri duyuruldu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103.yılı ülkemizde coşku ile kutlanırken Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos etkinliklerini duyurdu. Özel gün için çeşitli sanatçıların konser vereceği belirtilirken vatandaşlar Muğla'da etkinlik programını inceledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muğla 30 Ağustos etkinlik programı ve konserleri duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 15:43

Tüm Türkiye'de kutlanacak olan için bekleyiş devam ederken Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos konserlerinin yerini paylaştı.

MUĞLA 30 AĞUSTOS ETKİNLİK PROGRAMI VE KONSERLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103.yılını konserler, söyleşilerle kutlayacağını resmi internet sitesinden duyurdu. Muğla’nın 3 ilçesinde konserler düzenleneceği belirtilirken vatandaşlar davet edildi. 30 Ağustos Muğla Zafer Bayramı etkinlik programına göre Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Can Bonomo sevenleri ile buluşurken Seydikemer Seki Meydanı’nda Esra Özmen, Kavaklıdere Belediye Meydanı’nda da Deniz Toprak konserleri vatandaşla buluşacak.

Muğla 30 Ağustos etkinlik programı ve konserleri duyuruldu

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ MUĞLA

Tarihçi-yazar Sinan Meydan 30 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Muğlalı vatandaşlara, 30 Ağustos günü yaşananları ve Türk tarihi açısından önemini anlatırken, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı öncesi esnaflara Türk Bayrağı dağıtarak cadde ve sokakların bayraklarla donatılmasını sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, X hesabından etkinlik programını paylaştı.

Muğla 30 Ağustos etkinlik programı ve konserleri duyuruldu

Menteşe Cumhuriyet Meydanı – Saat 21.00
Can Bonomo Konseri

Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi – Saat 15.00
Sinan Meydan Söyleşi ve İmza Günü

Seydikemer Belediye Meydanı – Saat 21.00
Esra Özmen Konseri

Kavaklıdere Belediye Meydanı – Saat 21.00

Deniz Toprak Konseri

https://x.com/muglabsb/status/1960031208580300879

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara 30 Ağustos konser ve etkinlikleri duyuruldu 2025! Manifest konserinin yeri belli oldu
ETİKETLER
#muğla
#konser
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Etkinlikler
#Can Bonomo
#Esra Özmen
#Deniz Toprak
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.