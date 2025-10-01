Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 1 Ekim döviz kuru, euro, dolar, sterlin fiyatları

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5910 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 41,5620-41,5900 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850'den tamamladı.

Dolar/TL bugün 09.10 itibarıyla önceki kapanışının biraz üzerinde 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9320'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,0450'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaya hakim olmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar da "1 dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ekim 2025 Döviz Kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

1 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,56 (Alış) - 41,60 (Satış)

EURO: 48,81 (Alış) - 48,87 (Satış)

STERLİN: 55,74 (Alış) - 56,02 (Satış)

1 DOLAR = 41,60 TL