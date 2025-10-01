Altın fiyatlarında tarihi rekor! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Ekim güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması nedeniyle hükümet resmen kapandı. Yaşanan gelişme, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Rekorlara doymayan altın günü yine rekorla açtı. Yeni haftayla birlikte yükselişini sürdüren altın fiyatlarındaki hareketlenmeler de yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 5.100 TL bandını aşan gram altın bugünü 5.164,71 TL ile açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Ekim 2025 altın fiyatları...

İŞTE 1 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.164,04

SATIŞ(TL) 5.164,71

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 8.568,00

SATIŞ(TL) 8.633,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 34.641,00

SATIŞ(TL) 35.164,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.781,26

SATIŞ(TL) 4.996,45

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.863,61

SATIŞ(USD) 3.864,11