Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Doğum izni süreleri artıyor! Düzenlemede sona gelindi: İşte anne ve babaların izin süreleri

Hükümet, azalan doğum oranlarını yükseltmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Nüfus yapısının korunmasını amaçlayan düzenleme, kadın memura 24 hafta, babaya 15 gün izin ve koruyucu aileye özel hakları içeriyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doğum izni süreleri artıyor! Düzenlemede sona gelindi: İşte anne ve babaların izin süreleri
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 16:41

Türkiye'nin son yıllarda doğum oranında yaşanan ciddi düşüşler nedeniyle hükümet düğmeye bastı. Doğuma teşvik amacıyla yeni düzenlemelerin gündemde olduğu bildirildi. Sağlıklı nüfus yapısını korumayı amaçlayan düzenlemede kadın memura: doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor. İşte detaylar...

Doğum izni süreleri artıyor! Düzenlemede sona gelindi: İşte anne ve babaların izin süreleri

UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Mevcut mevzuatta izin süreleri, Doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

Doğum izni süreleri artıyor! Düzenlemede sona gelindi: İşte anne ve babaların izin süreleri

HEM ANNEYE HEM DE BABAYA İZİN

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.

Doğum izni süreleri artıyor! Düzenlemede sona gelindi: İşte anne ve babaların izin süreleri

İşçi statüsündeki çalışanlara da 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor. Taslağın gerekçesinde, son yıllarda doğum oranlarının azalması ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde ‘çok yaşlı nüfus’ statüsünde yer almaya başlamış olması durumu dikkate alınarak doğum izninin artırılması ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

KORUYUCU AİLEYE TEŞVİK

Koruyucu ailelik için öngörülen izin düzenlemesi ile de devlet memuru olanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edilmesi amaçlanıyor. Gerekçede, “Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır” denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında tarihi rekor! Gram altın yükselişe geçti: İşte 1 Ekim güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altın ve Gümüş’e rakip geliyor! Uzman Ekonomist açıkladı: Tarihi rekor geliyor
ETİKETLER
#doğum oranı
#aile
#Analık Izni
#Baba Izni
#Koruyucu Aile
#Nüfus Politikası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.