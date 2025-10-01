Doğum izni süreleri artıyor! Düzenlemede sona gelindi: İşte anne ve babaların izin süreleri

Türkiye'nin son yıllarda doğum oranında yaşanan ciddi düşüşler nedeniyle hükümet düğmeye bastı. Doğuma teşvik amacıyla yeni düzenlemelerin gündemde olduğu bildirildi. Sağlıklı nüfus yapısını korumayı amaçlayan düzenlemede kadın memura: doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor. İşte detaylar...

UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Mevcut mevzuatta izin süreleri, Doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

HEM ANNEYE HEM DE BABAYA İZİN

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.

İşçi statüsündeki çalışanlara da 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor. Taslağın gerekçesinde, son yıllarda doğum oranlarının azalması ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde ‘çok yaşlı nüfus’ statüsünde yer almaya başlamış olması durumu dikkate alınarak doğum izninin artırılması ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

KORUYUCU AİLEYE TEŞVİK

Koruyucu ailelik için öngörülen izin düzenlemesi ile de devlet memuru olanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edilmesi amaçlanıyor. Gerekçede, “Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır” denildi.