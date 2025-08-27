30 Ağustos Vatan Caddesi'nde İETT otobüs saatleri ve duraklarında değişiklik! 76A, 32T, 38Z, 89T güzergahları

Ülkemizde kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken İETT otobüs hatlarını kullanacak olanlar güzergah değişikliklerini araştırdı. 30 Ağustos'ta otobüsler çalışıyor mu merak eden vatandaşlar için İETT duyuru yaptı.

30 AĞUSTOS VATAN CADDESİ'NDE İETT OTOBÜS SAATLERİ VE DURAKLARI 2025

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacak olan yollar sonrasında İETT, yaptığı duyuru ile bazı otobüs seferlerinde güzergah değişikliği olacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Vatan Caddesi'nden geçecek olan otobüslerin güzergahı şöyle:

"38, 38Z, 50Y, 88A;

Edirnekapı, Topkapı, Millet Caddesi üzerinden Aksaray Köprüsü altından U dönüşü yaparak Millet Caddesi’nden devam eder, Topkapı alt geçitten geçerek Edirnekapı Kaleboyu durağından itibaren güzergâhlarına girer. Gidiş dönüş aynıdır.

• 76A, 78, 78H, 79E, 79GE, 79T, 89T, 91E, 97G, 97GE, 146B, 146T, 336;

Atışalanı yan yol çıkışından sonra Otogar istikametine girerek Terazidere ve Cevizlibağ’dan geçip Topkapı istikametine yönelir, Millet Caddesi üzerinden Aksaray İSKİ’den itibaren kendi güzergâhlarına girerler. Gidiş dönüş aynıdır.

• 92M, 92S, 97M, 141M, 146M, E58, E59;

Atışalanı yan yol çıkışından sonra Otogar istikametine girerek Terazidere, Cevizlibağ, Halıcıoğlu ve Haliç Köprüsü üzerinden Mecidiyeköy’e ulaşırlar. Mecidiyeköy dönüşlerinde normal güzergâhlarını takip ederler.

• 32T;

Topkapı Millet Caddesi Aksaray Pertevniyal durağından itibaren güzergâhına girer. Gidiş dönüş aynıdır."

30 AĞUSTOS VATAN CADDESİ'NDE OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU 2025?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk gelirken İETT, kapalı olan yollar nedeniyle bazı otobüs hatlarının seferlerindeki güzergah değişikliğini duyurdu. Değişikliğe göre Vatan Caddesi'nden geçecek olan hatların güzergahları şöyle:

"• 28, 87, 41ST;

Topkapı sur dışına gidişleri normaldir. Sur dışı hareketli araçlar perondan çıktıktan sonra Ulubatlı Hasan Kavşağı’ndan soldan U dönüşü yaparak Topkapı alt geçitten devam eder, Edirnekapı istikametinde Beylerbeyi Caddesi üzerinden ilerleyip Edirnekapı Kaleboyu durağından itibaren güzergâhlarına girerler.

• 35D;

Kocamustafapaşa yönüne gidişler normaldir. Balat istikametine gidişte ise Topkapı alt geçit durağından sonra düz devam edilerek Edirnekapı Kaleboyu durağından itibaren güzergâha girilir.

• 89, 89B, 89K;

Fındıkzade durağından sonra Aksaray istikametine düz devam eder, Aksaray Köprüsü altından dönerek ring olarak çalışır. Gidiş dönüş aynıdır.

• 89C;

Atışalanı yan yol çıkışından sonra Otogar istikametine girerek Terazidere ve Cevizlibağ’dan geçip Millet Caddesi üzerinden güzergâhına girer."