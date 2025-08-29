Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar duyuruldu

Ankara ve İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 12:04

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlikleri düzenlenecek. ve 'da düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar merak ediliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar duyuruldu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANKARA KAPALI YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak trafiğe kapatılacak.

Etkinlikler sona erene kadar bu yollar trafiğe kapalı olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmesi istendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar duyuruldu

30 AĞUSTOS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı duyuruda Vatan Caddesi dahil olmak üzere 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar duyuruldu

Trafiğe kapatılacak yollar:

D-100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi iki yönlü olarak, 10. Yıl Caddesi’nin, Edirnekapı’nın, Oğuzhan Caddesi’nin, Sofular Caddesi’nin, Halıcılar Caddesi’nin, Akdeniz Caddesi’nin, Akşemsettin Caddesi’nin, Ordu Caddesi’nin ve Atatürk Bulvarı’nın Aksaray ve Keçeci Meydan Sokağı’nın Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Hal Yolu’nun güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddelerinin Vatan Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar:

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu

ETİKETLER
#Genel
#istanbul
#trafik
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.