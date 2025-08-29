30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar duyuruldu

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara, İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar merak ediliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANKARA KAPALI YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak trafiğe kapatılacak.

Etkinlikler sona erene kadar bu yollar trafiğe kapalı olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmesi istendi.

30 AĞUSTOS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı duyuruda Vatan Caddesi dahil olmak üzere 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılacak yollar:

D-100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi iki yönlü olarak, 10. Yıl Caddesi’nin, Edirnekapı’nın, Oğuzhan Caddesi’nin, Sofular Caddesi’nin, Halıcılar Caddesi’nin, Akdeniz Caddesi’nin, Akşemsettin Caddesi’nin, Ordu Caddesi’nin ve Atatürk Bulvarı’nın Aksaray ve Keçeci Meydan Sokağı’nın Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Hal Yolu’nun güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddelerinin Vatan Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar:

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu