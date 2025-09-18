32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?

32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleştirilen adaylardan kayıt yaptırmayan ve ayrılanların yerine yedek aday ataması yapıldı.

Bu doğrultuda POMEM yedek sonuç ekranının ilan edilip edilmediği de merak ediliyor.

POMEM 2. YEDEK ADAY YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

Lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 9 kadın yedek adayın ataması gerçekleştirildi.

32. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları da açıklandı.

Bundan sonraki yedek yerleştirmeleri için adayların https://www.pa.edu.tr internet sitesini izlemeleri gerekiyor.

Adaylara sonuçlar posta aracılığıyla veya farklı iletişim yollarıyla duyurulmayacak