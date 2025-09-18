Menü Kapat
32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?

32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne yerleştirilen adaylardan kayıt yaptırmayan ve ayrılan adayların yerine gelecek yedek aday yerleştirmesi başvuru yapan kişiler tarafından inceleniyor.

32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?
18.09.2025
20:58
18.09.2025
20:58

32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleştirilen adaylardan kayıt yaptırmayan ve ayrılanların yerine yedek aday ataması yapıldı.

Bu doğrultuda yedek sonuç ekranının ilan edilip edilmediği de merak ediliyor.

32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?

POMEM 2. YEDEK ADAY YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

Lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 9 kadın yedek adayın ataması gerçekleştirildi.

32. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları da açıklandı.

Bundan sonraki yedek yerleştirmeleri için adayların https://www.pa.edu.tr internet sitesini izlemeleri gerekiyor.

Adaylara sonuçlar posta aracılığıyla veya farklı iletişim yollarıyla duyurulmayacak

Sıkça Sorulan Sorular

POMEM 32. Dönem 2. yedek aday sonuçları açıklandı mı?
Evet, 2. yedek aday yerleştirme sonuçları duyuruldu ve adaylar resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.
#pomem
#Polis Meslek Eğitim Merkezleri
#Pomem 2. Yedek Aday
#Pomem Yerleştirme Sonuçları
#Polisin Alımı
#Aktüel
