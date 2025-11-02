Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Özge Sönmez

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu! 47. İstanbul Maratonu başladı

Dünyanın tek kıtalararası koşulan maratonu 47. İstanbul Maratonu başladı. Birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" ünvanının sahibi olacak.

02.11.2025
02.11.2025
saat ikonu 10:12

İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen İş Bankası 47. başladı.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanından verildi.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri birlikte verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan , 47. kez gerçekleştiriliyor. Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu! 47. İstanbul Maratonu başladı

Maratona 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılırken, erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" ünvanının sahibi olacak.

Organizasyona katılan 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası'nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde edecek.

