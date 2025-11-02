Kırmızı ışıkta şoke eden olay! Kıyafetlerini çıkarıp arabaların üstüne yattı

Kategoriler
Erzurum Horasan'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.
Kimliği belirsiz bir şahıs kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kaputlara tırmandı. Şahsın bazı araçların camını kırdığı öğrenilirken bir yandan da üstündeki kıyafetleri çıkarıp havaya fırlattığı öğrenildi.
Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıs, ellerini kaldırarak onlara doğru yaklaştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın bu davranışı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.