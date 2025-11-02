Sokak ortasında vahşet! Kız meselesi cinayetle bitti: 17 yaşındaki genç can verdi

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yaşanan olay kan dondurdu. 17 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. ile başka yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.