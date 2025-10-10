33. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman 2025? KPSS sonuçlarının ardından polislik başvuruları gündem oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları kapsamında 12 bin öğrenci alımı yapıldı. Alımların sona ermesi ve KPSS sınavının sonuçlarının duyurulmasının ardından ise 33. dönem POMEM başvuruları gündeme geldi.

Polis olma hayali kuran binlerce aday tarafından 33. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman olduğu merak ediliyor.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2025?

33. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni dönem başvurularının 2025 Kasım ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl 32. dönem POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçlar ise 11 Aralık tarihinde duyurulmuştu.

POLİS OLMAK İÇİN BOY, KİLO KAÇ OLMALI?

33. dönem POMEM başvuru şartları henüz yayınlanmadı. Ancak 32. dönem POMEM başvuru şartlarında kadınlar için en az 162 cm boy, Erkekler için ise en az 167 cm boy şartı olduğu açıklanmıştı. Beden kitle indeksinin ise 18 (dahil) ila 27 (dahil) arasında olması gerektiği belirtilmişti.