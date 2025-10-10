Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

33. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman 2025? KPSS sonuçlarının ardından polislik başvuruları gündem oldu

KPSS sonuçlarının duyurulmasının ardından 33. dönem POMEM başvuruları gündeme geldi. Polis olma hayali kuran adaylar tarafından 33. dönem POMEM başvuru tarihleri merak ediliyor. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
33. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman 2025? KPSS sonuçlarının ardından polislik başvuruları gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 11:23

Başkanlığı tarafından 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi () başvuruları kapsamında 12 bin öğrenci alımı yapıldı. Alımların sona ermesi ve sınavının sonuçlarının duyurulmasının ardından ise 33. dönem POMEM başvuruları gündeme geldi.

Polis olma hayali kuran binlerce aday tarafından 33. dönem POMEM ne zaman olduğu merak ediliyor.

33. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman 2025? KPSS sonuçlarının ardından polislik başvuruları gündem oldu

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2025?

33. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni dönem başvurularının 2025 Kasım ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl 32. dönem POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçlar ise 11 Aralık tarihinde duyurulmuştu.

33. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman 2025? KPSS sonuçlarının ardından polislik başvuruları gündem oldu

POLİS OLMAK İÇİN BOY, KİLO KAÇ OLMALI?

33. dönem POMEM başvuru şartları henüz yayınlanmadı. Ancak 32. dönem POMEM başvuru şartlarında kadınlar için en az 162 cm boy, Erkekler için ise en az 167 cm boy şartı olduğu açıklanmıştı. Beden kitle indeksinin ise 18 (dahil) ila 27 (dahil) arasında olması gerektiği belirtilmişti.

ETİKETLER
#kpss
#pomem
#polis memuru
#başvuru tarihi
#polis akademisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.