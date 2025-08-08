Menü Kapat
9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki "9 bölge" ifadesi dikkat çekmişti

9 bölge 81 il ne demek olduğu sosyal medyada gündem oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” için hazırlıklar sürerken, parti tarafından kullanılan “9 bölge” ifadesi tartışma oluşturdu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türk mitolojisindeki dokuz sayısının kutsal önemine vurgu yaparak, bu ifadenin partinin milli doktrini ve tarihsel duruşuyla bağlantılı olduğunu belirtti.

9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki
’nin, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 81 ilde düzenleyeceği “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” öncesinde “9 bölge” ifadesi kamuoyunda dikkat çekti. Parti, bu ifadeyi hem açıklamalarında hem de reklam panolarında kullanarak tartışmalara yol açtı.

9 BÖLGE 81 İL NE DEMEK?

MHP’nin “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” için kullandığı “9 bölge” ifadesi dikkat çekti. Türkiye’nin coğrafi olarak 7 bölgeye ayrılmasına rağmen “9 bölge” ifadesi tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, dokuz sayısının Türk mitolojisinde kutsal bir özellik taşıdığını ve partinin milli doktrini olan “9 Işık” ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Bu ifadenin, partinin tarihsel duruşunu ve milli değerlere bağlılığını vurgulamak için bilinçli bir şekilde tercih edildiği vurgulandı.

9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki "9 bölge" ifadesi dikkat çekmişti

Büyükataman, partinin geçmişte de birçok kapalı salon toplantısı ve açık hava mitingini “9 bölge” esasına göre düzenlediğini belirtti. “Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik” temalı bölge toplantılarının da bu geleneği sürdürerek dokuz bölge üzerinden planlandığını açıkladı.

9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki "9 bölge" ifadesi dikkat çekmişti

Tartışmalara yanıt veren Büyükataman, “9 bölge” ifadesine yönelik eleştirilerin Türk tarihinden habersiz troller ve bazı köşe yazarları tarafından ortaya atıldığını savundu. Bu eleştirileri “akıl tutulması” ve “ahlaksız bir karalama kampanyası” olarak nitelendiren Büyükataman, MHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü korumak için gövdesini siper eden bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki "9 bölge" ifadesi dikkat çekmişti

9 BÖLGE 81 İL AFİŞİ NEDİR, 9 BÖLGE NERESİ?

MHP’nin “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” için hazırladığı afişlerde ve açıklamalarda kullanılan “9 bölge” ifadesi, partinin etkinlik planlamasında sembolik bir anlam taşıdığı ifade edildi. Büyükataman, dokuz sayısının Türk mitolojisindeki kutsal niteliğine dikkat çekerek, bu ifadenin MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu “9 Işık” doktriniyle bağlantılı olduğunu belirtti.

9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki "9 bölge" ifadesi dikkat çekmişti

Büyükataman, geçmişte de partinin benzer şekilde “9 bölge” esasına göre toplantılar ve mitingler düzenlediğini, bu uygulamanın MHP’nin geleneksel yaklaşımının bir parçası olduğunu ifade etti. Bu nedenle, “9 bölge” ifadesinin coğrafi bir bölünmeden ziyade, partinin ideolojik ve kültürel duruşunu yansıttığı belirtiliyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın paylaşımı şu şekildedir:

9 bölge 81 il ne demek? Afişlerdeki "9 bölge" ifadesi dikkat çekmişti

9 Işık Doktrini ilkeleri şunlardır:

  • Milliyetçilik
  • Ülkücülük
  • Ahlakçılık
  • İlimcilik
  • Toplumculuk
  • Köycülük
  • Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
  • Gelişmecilik ve Halkçılık
  • Endüstricilik ve Teknikçilik
