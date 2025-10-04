Menü Kapat
19°
Ekonomi
Editor
Editor
 Merve Yaz

Fahiş ev ilanını bakanlık affetmedi! 100 bin TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılığa geçit vermiyor. Son olarak bir internet sitesinde satışa konulan ev ilanı popüler olunca, fiyatı bedelinin çok üstüne yükseltildi. Sosyal medyada tepki toplayan fahiş artış sonrası bakanlık devreye girdi. İlanı veren şüpheliye para cezası uygulandı.

Fahiş ev ilanını bakanlık affetmedi! 100 bin TL ceza kesti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 08:49

, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşın şikayeti üzerine ev ilanının incelendiğini, ardından da idari ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan X'ten yaptığı paylaşımla, şikayet üzerine ilanın ayrıntılarına bakıldığını ve fiyat artışının genel ekonomik verilere uygu olmadığının belirlendiğini söyledi.

Fahiş ev ilanını bakanlık affetmedi! 100 bin TL ceza kesti

EVİN FİYATINI SÜREKLİ ARTIRDI

Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı.

Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.

Fahiş ev ilanını bakanlık affetmedi! 100 bin TL ceza kesti

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İHBAR KABUL EDİLDİ

Bakanlık, B.K. isimli bir kişinin sosyal medyadaki, "Bir İlan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standardı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul etti.

B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olarak güncellendi.

https://x.com/bekir_kaplan/status/1974129869735830002

TİCARET BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Ticaret Bakanlığı 30 Mayıs 2025 tarihinde, bu tür fiyat artışları için uyarmıştı. Bakanlığın açıklamasında, " sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine" dikkat çekilmişti.

Fahiş ev ilanını bakanlık affetmedi! 100 bin TL ceza kesti

Açıklamada, "İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği" vurgulanırken, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptıkları belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı hatırlatılmıştı.

Bakanlık açıklamasında yönetmelik değişikliğine gidildiği de belirtilmişti ve "Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek." ifadesine de yer verilmişti.

