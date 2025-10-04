İsrail destekçisi ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal

Gazze'de şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'e dünyanın her sektöründen tepki ve boykotların ardı arkası kesilmiyor.

Filistin’e destek eylemleri ve İsrail karşıtı tepkiler, kültür-sanat dünyasında da kendini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Linet’in bazı konserleri kimliği nedeniyle iptal edilmişti.

Çok geçmeden bir iptal haberi de bugün Robbie Williams'tan geldi.

GELMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Oda TV'nin haberine göre; İstanbul Ataköy Marina'da 7 Ekim'de sahne alması planlanan dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, konser için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyordu. Ancak konser iptal edildi.

Türk kökenli eşi Ayda Field sayesinde Türkiye ile özel bir bağı olan sanatçıya, “Siyonist” olduğu iddiasıyla sosyal medyada karşı mesajlar paylaşılmıştı.

EŞİNİN ANNESİ YAHUDİ Mİ?

Field’in annesi Gwen Field'ın Yahudi olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen konser organizasyonu gelen tepkilerin ardından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Williams, hayatının farklı dönemlerinde spiritüel arayışlara yöneldi. UFO’lara, uzaylılara ve paranormal konulara ilgisini sık sık dile getirdi. Ayrıca meditasyon ve farkındalık pratikleriyle de ilgileniyor.

2010’da Amerikalı oyuncu Ayda Field ile evlendi. Ayda Field’ın babası Haldun Evecan Türk kökenli, annesi Gwen Field ise Yahudi’dir.