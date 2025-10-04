Cumartesi gününün akaryakıt fiyatları belli oldu: Benzin, motorin ve LPG

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, Türkiye'deki iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına etkileri sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bu çerçevede; 4 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim yapılmadı.



Dün uygulanmaya başlayan LPG’deki 1,18 TL’lik zam sonrasında fiyatlar 28 TL seviyelerine yaklaşmıştı. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmirf'deki güncel fiyatlar şöyle şekillendi.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL