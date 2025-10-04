Cumartesi gününün akaryakıt fiyatları belli oldu: Benzin, motorin ve LPG

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, Türkiye'deki iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına etkileri sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Bu çerçevede; 4 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim yapılmadı.
Dün uygulanmaya başlayan LPG’deki 1,18 TL’lik zam sonrasında fiyatlar 28 TL seviyelerine yaklaşmıştı. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmirf'deki güncel fiyatlar şöyle şekillendi.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL