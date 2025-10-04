Ümraniye'de korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Şile Otobanı üstünde kahreden bir kaza yaşandı. Alper Akmeşe isimli sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında bulunan bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcu araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yolcu Oğuzhan Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Alper Akmeşe ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile otobanı yan yolda polis ekipleri trafik akışını yolu daraltarak kontrollü bir şekilde sağladı. Otomobil olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.