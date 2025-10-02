Antalya'da korkunç kaza! Motosiklet okul servisine çarptı sürücü ağır yaralı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 15.50 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan Ekmel kavşağında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

MOTOSİKLET OKUL SERVİSİNE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Anamur yönüne seyir halinde olan Hüseyin Y. idaresindeki 07 UY 723 plakalı motosiklet, bölgede bulunan bir okuldan öğrenci alıp anayola çıkan Fevzi A.'nın kullandığı 07 C 50090 plakalı okul servis aracıyla çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR!

Kazada devrilerek sürüklenen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Hüseyin Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.