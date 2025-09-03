Menü Kapat
32°
A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi

A Milli Basketbol Takımımız bugün 2025 EuroBasket A Grubu maçları kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ardından ise grup aşaması puan tablosu belli olacak. Vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi
2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam bugün son maçına karşısında çıkacak. Son 16 turuna çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Sırbistan'ı yenerse gruptan lider olarak çıkarak büyük bir avantaj elde edecek.

Vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacağı ise merak ediliyor.

A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SON 16 TURUNDA KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Basketbol Takımı bugün oynanacak olan Sırbistan mücadelesini yenerse 'nun 4. olarak tamamlayan takım ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan karşısında mağlubiyet almasıdurumunda ise 12 Dev Adam, B Grubu'nun 3'üncüsü ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi

B Grubu'nda ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ, İsveç ve Birleşik Krallık bulunuyor. B Grubu'nun güncel puan durumu ise şöyle:

  • Almanya: 8
  • Litvanya: 7
  • Finlandiya: 7
  • Karadağ: 5
  • İsveç: 5
  • Birleşik Krallık: 4
A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi

TÜRKİYE BASKETBOL SON 16 MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turu karşılaşması 6 Eylül 2025 tarihinde Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın henüz saati ise belli olmadı. Grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 turu maçlarının saatinin açıklanması bekleniyor.

