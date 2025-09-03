A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam bugün son maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Son 16 turuna çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Sırbistan'ı yenerse gruptan lider olarak çıkarak büyük bir avantaj elde edecek.
Vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacağı ise merak ediliyor.
A Milli Basketbol Takımı bugün oynanacak olan Sırbistan mücadelesini yenerse B Grubu'nun 4. olarak tamamlayan takım ile karşı karşıya gelecek.
Sırbistan karşısında mağlubiyet almasıdurumunda ise 12 Dev Adam, B Grubu'nun 3'üncüsü ile karşı karşıya gelecek.
B Grubu'nda ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ, İsveç ve Birleşik Krallık bulunuyor. B Grubu'nun güncel puan durumu ise şöyle:
A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turu karşılaşması 6 Eylül 2025 tarihinde Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın henüz saati ise belli olmadı. Grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 turu maçlarının saatinin açıklanması bekleniyor.