A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacak? EuroBasket 2025 Türkiye son 16 turu rakibi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam bugün son maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Son 16 turuna çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Sırbistan'ı yenerse gruptan lider olarak çıkarak büyük bir avantaj elde edecek.

Vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı son 16 turunda kimle karşılaşacağı ise merak ediliyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SON 16 TURUNDA KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Basketbol Takımı bugün oynanacak olan Sırbistan mücadelesini yenerse B Grubu'nun 4. olarak tamamlayan takım ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan karşısında mağlubiyet almasıdurumunda ise 12 Dev Adam, B Grubu'nun 3'üncüsü ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ, İsveç ve Birleşik Krallık bulunuyor. B Grubu'nun güncel puan durumu ise şöyle:

Almanya: 8

Litvanya: 7

Finlandiya: 7

Karadağ: 5

İsveç: 5

Birleşik Krallık: 4

TÜRKİYE BASKETBOL SON 16 MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turu karşılaşması 6 Eylül 2025 tarihinde Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın henüz saati ise belli olmadı. Grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 turu maçlarının saatinin açıklanması bekleniyor.