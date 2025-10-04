Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dev derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

ABRAHAM DERBİDE OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ta gözler İngiliz golcü Tammy Abraham’ın durumuna çevrildi. Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanın ardından derbi öncesi sağlık ekibinin raporuyla değerlendirildi. Siyah-beyazlı teknik heyet, Abraham’ın Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceğine son çalışmanın ardından karar verecek. Oyuncunun sahada olup olmayacağına ilişkin net açıklamanın maç günü yapılması bekleniyor.

Beşiktaş’ta yalnızca Abraham değil, Salih Uçan ve Jonas Svensson’un da durumu merak ediliyor. Her iki futbolcu da son antrenmanda takımla birlikte sınırlı süre çalıştı. Sağlık ekibinin kontrollerinin ardından bu oyuncuların kadroda yer alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi kesin olarak forma giyemeyecek isimlerden biri Demir Ege Tıknaz oldu. Genç oyuncunun tedavisi devam ettiği için Galatasaray maçının kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Bunun dışında, son antrenmanlarda takımla çalışan ancak tam anlamıyla hazır olup olmadığı belirsizliğini koruyan Svensson ve Salih Uçan’ın durumu da teknik heyetin vereceği karara bağlı olacak.

Beşiktaş’ta özellikle Abraham’ın sakatlık sonrası durumu dikkat çekiyor. Omuz sakatlığı yaşayan futbolcunun takıma dönmesi halinde hücum hattında kritik bir rol üstlenecek. Ancak sağlık ekibinden alınacak raporlar, Sergen Yalçın’ın oyuncu tercihlerini belirleyecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve RAMS Park’ta gerçekleşecek. Mücadelenin hakemliğini Yasin Kol üstlenecek.

Galatasaray, derbiye 7’de 7 yaparak çıkıyor ve 21 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son 15 lig maçını kazanarak tarihi bir seriye imza attı. Beşiktaş ise 1 maç eksikle 6 karşılaşmada 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak hem puan farkını azaltmak hem de ligin üst sıralarına tırmanmak için sahada olacak.