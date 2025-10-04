Menü Kapat
Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum

Abraham’ın derbide oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde 7’de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisini de kazanarak hem serisini sürdürmek hem de tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda ise derbi öncesinde sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumları belirsizliğini koruyor.

Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum
04.10.2025
04.10.2025
01:59

ile , ’in 8. haftasında dev derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

ABRAHAM DERBİDE OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ta gözler İngiliz golcü ’ın durumuna çevrildi. Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanın ardından öncesi sağlık ekibinin raporuyla değerlendirildi. Siyah-beyazlı teknik heyet, Abraham’ın Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceğine son çalışmanın ardından karar verecek. Oyuncunun sahada olup olmayacağına ilişkin net açıklamanın maç günü yapılması bekleniyor.

Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum

Beşiktaş’ta yalnızca Abraham değil, ve ’un da durumu merak ediliyor. Her iki futbolcu da son antrenmanda takımla birlikte sınırlı süre çalıştı. Sağlık ekibinin kontrollerinin ardından bu oyuncuların kadroda yer alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.

Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi kesin olarak forma giyemeyecek isimlerden biri Demir Ege Tıknaz oldu. Genç oyuncunun tedavisi devam ettiği için Galatasaray maçının kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Bunun dışında, son antrenmanlarda takımla çalışan ancak tam anlamıyla hazır olup olmadığı belirsizliğini koruyan Svensson ve Salih Uçan’ın durumu da teknik heyetin vereceği karara bağlı olacak.

Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum

Beşiktaş’ta özellikle Abraham’ın sakatlık sonrası durumu dikkat çekiyor. Omuz sakatlığı yaşayan futbolcunun takıma dönmesi halinde hücum hattında kritik bir rol üstlenecek. Ancak sağlık ekibinden alınacak raporlar, Sergen Yalçın’ın oyuncu tercihlerini belirleyecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve RAMS Park’ta gerçekleşecek. Mücadelenin hakemliğini Yasin Kol üstlenecek.

Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Abraham'ın sakatlığında son durum

Galatasaray, derbiye 7’de 7 yaparak çıkıyor ve 21 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son 15 lig maçını kazanarak tarihi bir seriye imza attı. Beşiktaş ise 1 maç eksikle 6 karşılaşmada 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak hem puan farkını azaltmak hem de ligin üst sıralarına tırmanmak için sahada olacak.

