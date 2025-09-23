Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları açıklandı mı? 5 bin personel alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı tarafından 3 bin 172 İnfaz Koruma Memuru (İKM) alınacağı açıklanmıştı. İKM başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eylül ayının sonunun yaklaşmasıyla birlikte İKM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise gündem oldu.

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından henüz İKM başvuru sonuçları ve diğer personel alımları için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları duyurulmadı.

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama da henüz gelmedi. İlerleyen günlerde Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 bin 172 İKM, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

ZABİT KATİPLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. 1-15 Ağustos tarihlerinde zabıt katipliği için başvurular alınmıştı. Başvuru yapan adayların sözlü sınavı ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sözlü sınavda konular ve puanlama ise şöyle:

"a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur."