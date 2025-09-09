Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif ne kadar? Teklif kabul edildi mi?

Adalet Bakanlığı promosyon sürecinde, gözler taze ihale aşamasına çevrilmişti. Vakıfbank'ın 90 bin TL olarak sunduğu maaş promosyonu, Adalet Bakanlığı tarafından yetersiz görülmüş, yeni ihale için girişimde bulunulmuştu.

Sendika promosyon ödemelerine dair taleplerini aktarırken çalışan başına tek defada ve peşin olmak üzere en az 150 bin lira ödeme istemişti.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON TEKLİF NE KADAR?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihalesinde en yüksek öneriyi Vakıfbank sunmuştu.

90 bin en yüksek teklif olarak açıklanmıştı.

Yapılan görüşmeler neticesinde teklif 97 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak anlaşma sağlanmadı.

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında temaslar devam ediyor.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılmış, Eylül ayı içinde ödemeler tamamlanmıştı.

Eylül ayı içerisinde bankayla uzlaşma sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonunda ya da Ekim başında personelin hesaplarına yatırılması bekleniyor.