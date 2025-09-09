Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif ne kadar? Teklif kabul edildi mi?

Adalet Bakanlığı çalışanı maaş promosyonu ihalesinde Vakıfbank'ın sunduğu 90 bin TL'lik teklif, müzakereler sonrası güncellendi. Yeni teklif on binlerce personel tarafından araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif ne kadar? Teklif kabul edildi mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 16:22

sürecinde, gözler taze aşamasına çevrilmişti. 'ın 90 bin TL olarak sunduğu promosyonu, Adalet Bakanlığı tarafından yetersiz görülmüş, yeni ihale için girişimde bulunulmuştu.

promosyon ödemelerine dair taleplerini aktarırken çalışan başına tek defada ve peşin olmak üzere en az 150 bin lira ödeme istemişti.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif ne kadar? Teklif kabul edildi mi?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON TEKLİF NE KADAR?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihalesinde en yüksek öneriyi Vakıfbank sunmuştu.

90 bin en yüksek teklif olarak açıklanmıştı.

Yapılan görüşmeler neticesinde teklif 97 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak anlaşma sağlanmadı.

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında temaslar devam ediyor.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif ne kadar? Teklif kabul edildi mi?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılmış, Eylül ayı içinde ödemeler tamamlanmıştı.

Eylül ayı içerisinde bankayla uzlaşma sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonunda ya da Ekim başında personelin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi 150 bin TL’ye çıkacak mı?
Şu an için en yüksek teklif 97 bin TL’de kaldı. Ancak sendikaların 150 bin TL talebi masada. Görüşmelerin sonucuna göre yeni bir artışın olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
ETİKETLER
#promosyon
#maaş
#ihale
#vakıfbank
#adalet bakanlığı
#sendika
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.