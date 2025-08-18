Adalet Bakanlığı personeli 2025 ne kadar promosyon alacak? 90 bin TL reddedildi

Adalet Bakanlığı, 3'ü devlet, 4'ü katılım bankası olmak üzere toplamda 19 bankaya Banka Promosyon ve Bankacılık Hizmet Şartnamesi gönderdi.

İhale kapsamında Vakıfbank, 90 bin TL'lik rakamın bakanlık tarafından reddedilmesi sonucu çekilmiş oldu.

Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesi bu nedenle ileri bir tarihe ertelendi.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı, promosyon tutarlarının gün içinde açıklanması bekleniyordu.

Promosyonların 1 ile 25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde personelin hesabına yatacağı dile getiriliyordu.

Bakanlık, verilen teklifleri yetersiz bularak yapılan ihaleyi ileri bir tarihe erteledi.

PROMOSYON YENİ İHALE NE ZAMAN?

Bankalar Adalet Bakanlığı’na son teklifini verdi.

Buna göre bakanlığın değerlendirme aşamaları sonucunda promosyon tutarları gün içinde duyurulacaktı.

Yeni ihale tarihinin ise önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.