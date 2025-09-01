Menü Kapat
Adli tatil bitti mi 2025? Tatil başlangıç ve bitiş tarihi

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin başlamasının ardından davalara ara verilmişti. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibarıyla sona erdi. Milyonlarca vatandaş ise adli tatil bitti mi araştırmaya başladı.

Adli tatil bitti mi 2025? Tatil başlangıç ve bitiş tarihi
2025-2026 adli yılı bugün itibarıyla başlarken 20 Temmuz'da ara başlamıştı. Adli tatilde süreçleri de askıya alınırken gözler kararlara çevrildi.

ADLİ TATİL BİTTİ Mİ 2025?

2025 yılında 20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Bugün itibarıyla davalarda süreç devam etmeye başlayacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sürecinde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakmıştı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almazken Yüksek yargı organları ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı.

Adli tatil bitti mi 2025? Tatil başlangıç ve bitiş tarihi

ADLİ TATİL DEVAM EDİYOR MU?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil 1 Eylül itibarıyla sona erdi. CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın görülmesine 15 Eylül'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın yargılanmasına ise 19 Eylül'de devam edilecek.

