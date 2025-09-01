Afganistan depreminde kaç kişi öldü? 6,1 büyüklüğünde depremde can kaybı sayısı

Bugün Afganistan'da deprem meydana gelirken büyüklüğü 6,0 olarak ölçüldü. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssünü Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu belirtti.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün gece yerel saat ile 23.47'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemere göre can kaybı sayısı 250 olarak duyuruldu. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" ifadelerini kullanarak deprem hakkında açıklamada bulundu.