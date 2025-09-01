Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Afganistan depreminde kaç kişi öldü? 6,1 büyüklüğünde depremde can kaybı sayısı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında meydana gelen büyük deprem sonrasında Afganistan depreminde can kaybı sayısı da gündeme geldi. Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusuda yaşanan Afganistan depreminde kaç kişi öldü duyuruldu

Bugün Afganistan'da deprem meydana gelirken büyüklüğü 6,0 olarak ölçüldü. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssünü Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu belirtti.

AFGANİSTAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ SON DAKİKA?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre 6,0 büyüklüğündeki deprem can kaybına neden oldu. Depremin derinliği 8 kilometre olurken Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre 250'den fazla kişi hayatını kaybederken, 500 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre sayısı 250 olurken, sayının artmasının olağan olduğu da eklendi.

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? 6,1 büyüklüğünde depremde can kaybı sayısı

AFGANİSTAN DEPREMİ CAN KAYBI SAYISI

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saati 23.47 olarak belirlendi. Derinliği 8 km olan depremde en az 250 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 500 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, depremin sağlık ve ulaşım açısından zor olan bir bölgede yaşandığını belirtirken can kaybı sayısının net bilgisine ulaşmanın zaman alabileceğini söyledi.

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? 6,1 büyüklüğünde depremde can kaybı sayısı

AFGANİSTAN'DA DEPREM SON DAKİKA

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün gece yerel saat ile 23.47'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemere göre can kaybı sayısı 250 olarak duyuruldu. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" ifadelerini kullanarak deprem hakkında açıklamada bulundu.

TGRT Haber
