29°
Aktüel
AGS 2025 sınav sonuçları nasıl sorgulanır nereden öğrenilir? Sonuçlar açıklandı

ÖSYM, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, sonuçlarını nereden öğreneceğini araştırmaya koyuldu.

AGS 2025 sınav sonuçları nasıl sorgulanır nereden öğrenilir? Sonuçlar açıklandı
13.08.2025
'nın (MEB) öğretmen adayları için düzenlediği 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları için bekleyiş sona erdi.

, değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların adayların erişimine açıldığını bildirdi.

2025 Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

İlk oturumda 80 sorudan oluşan Genel Alan Bilgisi testi, ikinci oturumda ise branşlara yönelik 50 soruluk Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulandı.

Toplam 411 bin 805 adayın başvurduğu sınav, öğretmenlik mesleğine geçişte yeni bir değerlendirme aşaması olarak kabul ediliyor.

ÖSYM, sınavın değerlendirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00 itibarıyla ilan etti.

AGS 2025 sınav sonuçları nasıl sorgulanır nereden öğrenilir? Sonuçlar açıklandı

AGS 2025 SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve adaya özel olarak oluşturulan ÖSYM şifresi gerekmektedir.

Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulamaları da sonuç sorgulamak için bir başka yöntem olarak kullanılabilir.

Sonuç ekranında adaylar puanlarını, doğru ve yanlış cevap sayılarını ve başarı sıralamalarını detaylı olarak görebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Sınav sonuç belgesi eve postalanacak mı?
Hayır, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanan sonuçlar resmi tebligat hükmündedir. Adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir basılı belge gönderimi yapılmayacaktır.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#ösym
#sınav sonuçları
#öğretmenlik
#Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (öabt)
#2025 Akademi Giriş Sınavı (ags)
#Aktüel
