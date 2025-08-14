Menü Kapat
Ah Leyla Vah Kerem konusu nedir oyuncuları kimler?

Ah Leyla Vah Kerem filmi, yeni evli bir çiftin aile ilişkileri ve aşkları üzerine kurulu eğlenceli bir hikâye sunuyor. Gün Doğa Sarı'nın yönettiği bu romantik komedi, televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Ah Leyla Vah Kerem konusu nedir oyuncuları kimler?
Televizyonda ilk kez yayınlanacak türündeki Ah Leyla Vah Kerem filmi, Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Leyla ve Kerem çiftinin hikâyesini anlatan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Ah Leyla Vah Kerem konusu nedir oyuncuları kimler?

AH LEYLA VAH KEREM'İN HİKAYESİ

Leyla ve Kerem, İtalya'da tanışıp evlenen genç bir çifttir. Düğünlerini pandemi nedeniyle yalnız yapmak zorunda kalmışlardır.

Her şey yoluna girdiğinde, Leyla'nın ailesiyle tanışma sırası gelir ve bu durum Kerem için büyük bir heyecan yaratır.

Leyla, ailesini sürekli farklı anlattığı için gergindir ve yalanlarının ortaya çıkmasından korkar.

Türkiye'ye dönüş yolculuğunda sürekli bahaneler uydurarak bu karşılaşmayı engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Aileyle tanışma, dolandırıcı kardeş Levent yüzünden nezarethaneyle başlar ve Yıldız yengenin ilk aşkıyla kaçmasıyla devam eder.

Ah Leyla Vah Kerem konusu nedir oyuncuları kimler?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrollerinde Leyla karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu ve Kerem rolündeki Sinan Çalışkanoğlu yer alıyor.

Ayrıca Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı da oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Oyuncular, karakterlerine hayat vererek filmin komedi unsurlarını başarıyla yansıtıyor.

Özellikle Sinan Çalışkanoğlu'nun panik halleri ve Aslı Bekiroğlu'nun çaresizliği izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

