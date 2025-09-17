Menü Kapat
24°
Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftası kapsamında Ajax ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Ajax - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Ajax - Inter maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?
Devler Ligi'nin 1. hafta maçları son sürat devam ediyor. Bugün son finalistlerden İtalyan ekibi Inter ile Hollanda takımı karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Ajax - Inter maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise gündem oldu.

Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

AJAX - INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Hollanda'nın şehrinde bulunan Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak olan Ajax - Inter maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İki takım tarih boyunca toplam 5 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarından 2 tanesi beraberlik ile sonuçlanırken, 3 tanesini ise Inter kazandı.

Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

AJAX - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'nin lig aşamasının 1. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Ajax - Inter maçı bugün saat 22.00'da başlayacak.

Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU AJAX - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz 'nun Ajax - Inter mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Juventus karşılaşmasında da gol atan Hakan Çalhanoğlu sezona başarılı bir giriş yaptı.

Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

AJAX - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ajax'ta karşılaşma öncesinde Branco van den Boomen'in sakatlığı bulunuyor. Inter tarafında ise sadece Matteo Darmian karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ajax - Inter maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

