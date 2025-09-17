Ajax Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

Devler Ligi'nin 1. hafta maçları son sürat devam ediyor. Bugün son finalistlerden İtalyan ekibi Inter ile Hollanda takımı Ajax karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Ajax - Inter maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise gündem oldu.

AJAX - INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak olan Ajax - Inter maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İki takım tarih boyunca toplam 5 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarından 2 tanesi beraberlik ile sonuçlanırken, 3 tanesini ise Inter kazandı.

AJAX - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 1. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Ajax - Inter maçı bugün saat 22.00'da başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU AJAX - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Ajax - Inter mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Juventus karşılaşmasında da gol atan Hakan Çalhanoğlu sezona başarılı bir giriş yaptı.

AJAX - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ajax'ta karşılaşma öncesinde Branco van den Boomen'in sakatlığı bulunuyor. Inter tarafında ise sadece Matteo Darmian karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ajax - Inter maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez