AJet ucuz uçak bileti kampanyası başladı mı hangi şehirlerde geçerli?

AJet’in duyurduğu yeni kampanya çerçevesinde, yurt içi seyahatlerini tasarlayanlar için indirimli koltuklar satışa sunuldu.

Bugün satışa çıkan ve 20 Kasım gün sonuna kadar satışı sürecek olan biletler, 2 Şubat ile 15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü olan yolculuklarda kullanılabilecek.

AJET UYGUN UÇAK BİLETİ KOŞULLARI NELER?

Biletler yüzde 30 indirimle verilecek.

Fırsat 2 Şubat ile 15 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için muteberdir.

Kampanya, Salı, Çarşamba, Perşembe günü yapılacak tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsıyor. (Kuzey Kıbrıs hariç)

İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerli.