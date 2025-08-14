Menü Kapat
29°
 Sumru Tarhan

AK Parti'ye geçen isimler listesi! Bugün rozetler takıldı

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğine dair yaptığı açıklama kısa sürede gündeme yerleşti. Bugün gerçekleşen törenle beraber partiye gelen isimlerin rozetleri takıldı. İşte AK Parti'ye geçen isimlerin listesi.

Bugün gerçekleştirilen 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda, partiye geçen yeni isimlerin rozeti takıldı. 'den eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni partisine geçerken diğer isimlerin de rozetleri takıldı.

AK PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER KİMLER?

Bugün gerçekleşen törende AK Parti'ye yeni katılan isimlerin rozetleri takıldı. İşte bugün AK Parti'ye geçen isimler listesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)
Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)
Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)
Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)
Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)
Isparta YAlvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti)
Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)
Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Muammer yanık (Bağımsız)
Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

