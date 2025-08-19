Al Nassr-Al Ittihad maçı hangi kanalda? Süper Kupa’da yarı final heyecanı

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr ile Al Ittihad maçı oynanacak. Heyecanla beklenen müsabaka 15.00'te başladı.

AL NASSR-AL ITTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr ile Al Ittihad maçı oynanacak. 15.00'te başlayan müsabakada önemli dakikalar sosyal medyadan takip edilirken karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor. İki takım da yeni sezonda şampiyonluk elde etmek için yarışırken Suudi Arabistan Süper Kupa heyecanı yarı final müsabakası oynanıyor.

AL NASSR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Jorge Jesus yönetiminde olan Al Nassr bugün Al Ittihad ile mücadele edecek. 15.00'te başlayan karşılaşma için nefesler tutulurken canlı yayın bilgileri bulunmuyor. Futbolseverler takımların sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın önemli dakikalarını takip edebilecek.