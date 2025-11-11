ALES 3 giriş belgesi yayınlandı mı? ALES 3 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar tarafından ALES 3 giriş belgelerinin yayınlanıp, yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı.

ALES 3 GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz ALES 3 sınavının giriş belgeleri yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde ÖSYM'nin giriş belgelerini yayınlaması bekleniyor. Genel olarak ÖSYM sınav tarihinden 10 gün önceden belgelerini yayınlıyor.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak belgelerine erişim sağlayabilecekler.

ALES 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ALES 3 sınavı ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adayların 150 dakika süreleri olacak ve sınav saat 13.00'da sona erecek.