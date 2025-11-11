Son 3 seçimi bilen şirket anket sonuçları paylaştı! AK Parti, CHP'ye fark attı

Kategoriler
Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve aynı tarihteki milletvekilliği seçiminde ve son olarak 31 Mart 2024'teki seçimlerde de en yakın sonucu veren şirket olan Betimar, Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar ve partilerin oy oranları..
.
Gündemde seçim olmamasına karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son üç seçimin iddialı anket şirketi Betimar da kasım ayı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketten galip çıkan partinin rakiplerine fark attığı görüldü.
Araştırma 18 yaş ve üzeri seçmen baz alınarak Türkiye’deki siyasi eğilimi ölçmek amacıyla yapıldı.
Saha uygulaması 1–3 Kasım 2025 tarihleri arasında, 26 ilde, CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemi ile gerçekleştirildi.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2.600 kişi olurken örneklem büyüklüğü ±%1,9 hata payı ile olarak hesaplandı.
"Bu pazar bir milletvekili genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun partilere göre dağılımı şöyle şekillendi.
İLK İKİ SIRA DEĞİŞMEDİ
AK Parti: %34.7
CHP: % 27.6
MHP 3. SIRADA YER ALDI
MHP: %9.2
DEM Parti: %7.8
İYİ Parti: %6.4
Zafer Partisi: %4.2
Anahtar Parti: %3.8
YRP: %2.7
TİP: %1.4
Diğer: % 2.2