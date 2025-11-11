Son 3 seçimi bilen şirket anket sonuçları paylaştı! AK Parti, CHP'ye fark attı

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve aynı tarihteki milletvekilliği seçiminde ve son olarak 31 Mart 2024'teki seçimlerde de en yakın sonucu veren şirket olan Betimar, Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar ve partilerin oy oranları..

.